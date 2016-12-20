С сугробами.

Из-за 30-градусных морозов, которые ожидаются в ночь на 10 января в Екатеринбурге, уборочная техника может не выйти на линию. В этом случае улицы и тротуары останутся нечищенными.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации города, во избежание нештатных ситуаций коммунальщикам напомнили о специальном регламенте по прогреву спецтехники.

За минувшие сутки службы благоустройства уральской столицы вывезли более 11 тысяч тонн снега. Кроме того, в преддверии первого трудового дня специалисты промели тротуары и рассыпали 112,5 тонн мелкофракционного щебня.