Морозы оставят Екатеринбург без уборочной техники09 января в 16:19
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С сугробами.
Из-за 30-градусных морозов, которые ожидаются в ночь на 10 января в Екатеринбурге, уборочная техника может не выйти на линию. В этом случае улицы и тротуары останутся нечищенными.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации города, во избежание нештатных ситуаций коммунальщикам напомнили о специальном регламенте по прогреву спецтехники.
За минувшие сутки службы благоустройства уральской столицы вывезли более 11 тысяч тонн снега. Кроме того, в преддверии первого трудового дня специалисты промели тротуары и рассыпали 112,5 тонн мелкофракционного щебня.
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