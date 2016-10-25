Машино-места превратились в недвижимость09 января в 16:40
- Текст
Поправки в ГК вступили в силу.
Машино-места в России обрели "самостоятельность". С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, согласно которым парковки наряду с жилыми и нежилыми помещениями относятся к недвижимости.
Таким образом, сейчас можно оформить право собственности на конкретное парковочное место. В связи с этим упрощается процесс купли-продажи. До сих пор машино-места оформлялись в общедолевую собственность, и для их продажи требовалось разрешение всех участников долевки. Кроме того, парковку можно будет купить в ипотеку.
По-другому будет начисляться и налог на имущество физических лиц. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФНС, при расчете налога за машино-место будет применяться ставка не более 0,3%. Ранее к таким объектам применялась ставка до 0,5%.
Стоит отметить, что в Екатеринбурге парковочные места не пользуются большим спросом, в том числе из-за сложностей при купле-продаже. Как отмечают застройщики, в паркингах пустуют десятки машино-мест и в новых, и давно сданных домах.
Ранее по теме:
Екатеринбург подземный
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
-
25 октября 2016 в 11:04
Неподъемный налог на недвижимость погнал россиян в суд
Оспаривать кадастровую стоимость.15 июля 2016 в 12:38
Россиян лишили свидетельств о праве на недвижимость
Оставили выписки из ЕГРП.12 ноября 2015 в 16:28
Екатеринбуржцы смогут оформить права на жилье через МФЦ
Росреестр закрывает окна приема-выдачи документов.12 января 2015 в 15:58
Екатеринбуржцы смогут регистрировать права на недвижимость вдвое быстрее
И в 2 раза дороже.28 октября 2014 в 09:52
Россияне стали реже покупать недвижимость
Продажи квартир упали на 8%.12 августа 2014 в 13:56
Июль стал аномальным месяцем для рынка недвижимости Екатеринбурга
Эксперты отметили небывалый ажиотаж.29 июля 2014 в 13:09
Уральские мошенники используют МФЦ для двойных сделок с жильем
Росреестр уверяет, что может вычислить обман.03 июня 2014 в 11:59
В Екатеринбурге МФЦ закроет свои окна для нерадивых посредников
На 1 месяц.04 февраля 2014 в 17:39
Свердловский Росреестр откажется от приема документов
В пользу МФЦ.03 сентября 2013 в 09:25
Россиянам облегчат оформление недвижимости
Число необходимых процедур сократилось в 5 раз.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.