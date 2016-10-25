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Машино-места превратились в недвижимость09 января в 16:40

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Поправки в ГК вступили в силу.

Машино-места в России обрели "самостоятельность". С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, согласно которым парковки наряду с жилыми и нежилыми помещениями относятся к недвижимости.

Таким образом, сейчас можно оформить право собственности на конкретное парковочное место. В связи с этим упрощается процесс купли-продажи. До сих пор машино-места оформлялись в общедолевую собственность, и для их продажи требовалось разрешение всех участников долевки. Кроме того, парковку можно будет купить в ипотеку.

По-другому будет начисляться и налог на имущество физических лиц. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФНС, при расчете налога за машино-место будет применяться ставка не более 0,3%. Ранее к таким объектам применялась ставка до 0,5%.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге парковочные места не пользуются большим спросом, в том числе из-за сложностей при купле-продаже. Как отмечают застройщики, в паркингах пустуют десятки машино-мест и в новых, и давно сданных домах.

Ранее по теме:
Екатеринбург подземный

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