Google.



Граффити из Екатеринбурга нанесли на карту Street Art от Google. Достоянием широкой публики стали 40 произведений художников улиц, передает "Уралинформбюро". Среди объектов Art Project оказались Mostr, в которого превратился мост через Исеть на улице Куйбышева, "Собачья душа" на Декабристов и "Футбол" с Красноармейской.

Карта шедевров уличного искусства интерактивная - на все выделенные точки можно покликать, чтобы узнать подробности.

Кроме Екатеринбурга из российских городов в Art Project попали лишь Москва и Санкт-Петербург со 115 и 13 объектами стрит-арта соответственно.