Mostr из столицы Урала попал на карту мирового стрит-арта09 января в 16:48
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Google.
Граффити из Екатеринбурга нанесли на карту Street Art от Google. Достоянием широкой публики стали 40 произведений художников улиц, передает "Уралинформбюро". Среди объектов Art Project оказались Mostr, в которого превратился мост через Исеть на улице Куйбышева, "Собачья душа" на Декабристов и "Футбол" с Красноармейской.
Карта шедевров уличного искусства интерактивная - на все выделенные точки можно покликать, чтобы узнать подробности.
Кроме Екатеринбурга из российских городов в Art Project попали лишь Москва и Санкт-Петербург со 115 и 13 объектами стрит-арта соответственно.
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