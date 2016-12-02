Из Нижневартовска.

Один из заместителей губернатора Югры ответит перед прокуратурой за затягивание сроков строительства дома на Ленина, 48 в Нижневартовске. Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила нарушение прав дольщиков, передает "Уралинформбюро".

Возведением дома занимается окружной фонд развития жилищного строительства "Жилище", который, по мнению прокуратуры, допустил замедление темпов работ. В отношении застройщика возбуждено административное производство по статье "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".

Вице-губернатору поручено проконтролировать исполнение фондом обязательств перед будущими жильцами.