Прокуратура ткнула вице-губернатора Югры в проблемы дольщиков09 января в 17:24
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Из Нижневартовска.
Один из заместителей губернатора Югры ответит перед прокуратурой за затягивание сроков строительства дома на Ленина, 48 в Нижневартовске. Проверка, проведенная надзорным ведомством, выявила нарушение прав дольщиков, передает "Уралинформбюро".
Возведением дома занимается окружной фонд развития жилищного строительства "Жилище", который, по мнению прокуратуры, допустил замедление темпов работ. В отношении застройщика возбуждено административное производство по статье "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов".
Вице-губернатору поручено проконтролировать исполнение фондом обязательств перед будущими жильцами.
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