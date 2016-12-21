На 5 тысяч рублей.

Единовременные выплаты в 5 тысяч рублей будут поступать российским пенсионерам по ранее утвержденному графику - с 13 по 28 января 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Пенсионного фонда РФ, сроки одинаковы для тех, кто получает пенсии на дому через Почту России, другие доставочные организации и в кредитных учреждениях. Обращаться в ПФР с каким-либо заявлением не требуется.

В фонде подчеркнули, что все необходимые на выплаты 221,7 миллиарда рублей заложены в госбюджете.