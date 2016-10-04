Тот придержал около 5 миллионов.

Создатели фильма "Страна Оз" трясут деньги с компании "Парадиз" за прокат картины. По их словам, прокатчик выплатил лишь половину суммы, указанной в контракте, передает "Уралинформбюро".

"Прошел ровно год с конца проката "Страны ОЗ" и наша "любимая" компания "Парадиз" умудрилась выплатить (только в декабре, после скандала) половину денег. Есть аргумент – кинотеатры не дают. На этой теме они катаются уже больше года и это полное вранье из 90-х. Мало того – они еще выторговали себе права на онлайн продажи и там просто устроили закрытую игру", - написала на своей странице в Facebook супруга режиссера картины Василия Сигарева Яна Троянова, исполнившая в фильме главную роль (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

По некоторым данным, "Парадиз" должна была в течение года выплатить правообладателю картины порядка 10 миллионов рублей.

Стоит отметить, что действие "Страны Оз" разворачивается в Екатеринбурге, родном городе Василия Сигарева и Яны Трояновой.