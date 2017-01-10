Екатеринбург улучшил статистику по аварийным газовым заявкам09 января в 18:02
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В зимние праздники.
В праздничный период АО "Екатеринбурггаз" обеспечило безаварийное и бесперебойное газоснабжение населения и предприятий уральской столицы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в период 1-8 января 2017 года на телефон 04 Центральной аварийно-диспетчерской службы АО "Екатеринбурггаз" поступило 177 заявок потребителей о запахе газа. Во всех случаях на место незамедлительно направлялись аварийные бригады. Большая часть заявок носила профилактический и ремонтный характер.
Выявлено 12 случаев нарушений правил эксплуатации газовых приборов. Часто жители загазовывали квартиры, оставляя в открытом положении краники горелок плит. По телефону 04 звонили обеспокоенные соседи, почувствовав запах газа в подъезде.
В двух случаях на оставленных без присмотра плитах подгорела пища. В многоквартирном доме на улице Белинского житель одной из квартир решил сам установить новую газовую плиту, использовав для подключения шланг для воды. Утечку газа ликвидировали сотрудники аварийной газовой службы.
На улице Чайковского аварийная бригада по прибытии на вызов абонента выявила газовый счетчик, установленный организацией ООО "Альфа - Строй" с многочисленными нарушениями.
Общее число аварийных заявок от потребителей газа в Екатеринбурге за новогодние каникулы снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 28%.
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