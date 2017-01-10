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Морозы срывают автобусные рейсы на Урале09 января в 19:07

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Транспорт глохнет.

9 января 2017 года в Тюмени из-за 30-градусных морозов были отменены 9 междугородних рейсов. Как сообщили "Уралинформбюро" в Объединении автовокзалов и автостанций области, не выехали автобусы до Тобольска, Кургана, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Туринской Слободы.

Завтра ситуация повторится. Уже известно, что на линию не выпустят транспорт до уральской столицы. Он должен был отправиться в 8.30. Не смогут добраться тюменцы и до Казахстана. Выезд был запланирован на 19.20.

В Екатеринбурге информации об отмене рейсов пока нет, чего не скажешь о Нижнем Тагиле. Там не смогли завестись свыше 30 автобусов. Уральцам предложили выплатить вернуть деньги за билеты или отправиться другим рейсом.

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