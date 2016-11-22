Пышминцы защитили свои леса от топора мэрии09 января в 18:29
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Сады остаются под угрозой.
Перед новогодними каникулами у жителей Верхней Пышмы прибавилось поводов для радости. Им удалось отстоять 610 гектаров зеленых насаждений, которые едва не пошли под топор с подачи мэрии. На освобожденных участках хотели строить многоэтажки, но Свердловский облсуд принял сторону горожан. Решение, вынесенное 22 декабря 2016 года, вступило в силу, пояснили "Уралинформбюро" в региональной прокуратуре.
Фактически городские леса занимают 1017 гектаров. В августе 2015 года глава администрации Верхней Пышмы утвердил лесохозяйственный регламент, где значится лишь 407 гектаров. Эту цифру чиновники и прописали в проекте генплана, который приняли без согласования с Рослесхозом. Остальные деревья незаконно лишились своего статуса, став "неучтенкой". Таким образом, в нарушение ст. 105 Лесного кодекса площадь городских лесов была уменьшена.
Граждане забросали обращениями Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Ее иск в горсуд Верхней Пышмы был отклонен, затем обжалован в высшей инстанции и удовлетворен.
Однако садовые участки в центре города все еще под угрозой изъятия у собственников, сообщил "Уралинформбюро" глава общественной организации "ОСА" Руслан Магамуров. "Мэрия предложила новый проект генплана, где спасенные от вырубки 610 гектаров леса сохранены. Но на месте садовых товариществ по-прежнему значатся парковые зоны. В любой момент могут оказаться на улице порядка 500 человек, постоянно проживающих и зарегистрированных в частных домах. Если дело дойдет до изъятия земли для муниципальных нужд, мы будем требовать не копеечной, а справедливой компенсации, положенной по закону. Кроме того, очередной вариант генплана должен быть вынесен на общественные слушания", - подчеркивает Р.Магамуров.
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