Теперь дорога - через Москву.

В Екатеринбурге закрылся испанский визовый центр. Компания VFS Global, которая до этого принимала документы от имени Генерального консульства Испании, прекратила работу с дипмиссией.

На сайте оператора сообщается, что заявления на получение виз не принимаются с 17 декабря 2016 года. "По всем вопросам, касающимся визовых заявлений, пожалуйста, свяжитесь непосредственно с Генеральным консульством или посольством Испании в вашем городе", - уточняется в обращении.

Стоит напомнить, что осенью 2016 года тендер МИД Испании по управлению процессинговыми центрами за рубежом выиграла компания BLS International Services Ltd. Откроет ли новый оператор филиалы в российских городах, пока неизвестно. Сейчас оформить визу екатеринбуржцы могут только в Москве, передает "Уралинформбюро".