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Пайщики "Бухты Квинс" просят Путина вернуть Новикова под арест09 января в 19:02

И грозят акцией протеста.

Пайщики екатеринбургского ЖСК "Бухта Квинс" отправили президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором просят отменить решение суда об освобождении из-под домашнего ареста певца Александра Новикова, обвиняемого в присвоении средств кооператива. В противном случае они обещают устроить массовую акцию протеста, сообщает "Уралинформбюро".

"Мы, у кого только-только затеплилась надежда на справедливость, глубоко возмущены неприкрытой коррупцией в нашей Свердловской области. Новиков абсолютно убежден в своей безнаказанности и в суде открыто заявил, что мы своих квартир не получим никогда. Мы опасаемся, что в дальнейшем будет предпринято все возможное, чтобы Новикова и Шилиманова вывести из-под уголовной ответственности, хотя в уголовном деле есть все доказательства причастности этих людей к хищению денежных средств кооператива в сумме около 40 миллионов рублей", - жалуются пайщики главе государства. Под заявлением подписались 65 человек. Стоит отметить, что в данный момент шансонье находится под подпиской о невыезде.

В конце декабря Верх-Исетский суд принял решение о заключении под стражу бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова и домашнем аресте для Александра Новикова. По версии следствия, в 2010-2012 годах они вывели со счетов кооператива десятки миллионов рублей, после чего стройка была остановлена и пайщики "Бухты Квинс" остались без квартир. Через несколько дней при рассмотрении апелляционной жалобы оба обвиняемых были отпущены на свободу.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ГОРОЖАНЕ 09 января в 19:14

Надо требовать заключения Новикова с его подельниками не под домашний арест, а в СИЗО

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