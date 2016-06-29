Российских должников оставят без крыши над головойСегодня в 08:17
- Текст
- Комментарии (1)
Но только в крайнем случае.
Россиян будут лишать единственного жилья за долги. Соответствующий законопроект разработало Министерство юстиции РФ. Документ размещен для общественного обсуждения на сайте раскрытия информации госорганами, передает "Уралинформбюро".
Однако продавать единственное жилье для погашения долгов позволят с оговорками. Площадь объекта должна быть вдвое больше установленных нормативов на человека (в основном это 14-18 квадратных метров). А цена - в два раза выше, чем стоимость квартиры, которую нужно будет предоставить должнику и его семье для проживания.
"Изъятие" жилья будет применяться в крайнем случае: если у должника нет средств и другого годного к продаже имущества.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Ваще уже офонарели,Украине газ по дешевке,а своих обдирают!!!ответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
-
29 июня 2016 в 16:29
Суд признал Набиулину банкротом
В долгах как в шелках.05 апреля 2016 в 12:21
Нотариальная база поможет россиянам вычислить фальшивки
По которым мошенники прокручивают сделки.19 февраля 2016 в 09:27
Бесплатную приватизацию жилья продлят на год
Слово за Госдумой.17 февраля 2016 в 15:45
Коллекторов в России посадят "на поводок"
Законодательно.04 февраля 2015 в 09:26
Государство сможет вернуть себе приватизированные квартиры
Малоимущих россиян.17 декабря 2014 в 11:58
В Заполярье запретят алкогольные энерегетики
И продажу детям тонизирующих напитков.15 декабря 2014 в 09:46
В России у семей осужденных чиновников заберут имущество
Если законность его приобретения не удастся доказать.07 ноября 2014 в 10:34
Россияне не смогут продать квартиру 7 лет
Без уплаты налога.30 октября 2014 в 14:38
Ипотечных должников будут переселять в казенное жилье
Если их единственный "угол" уйдет с молотка.23 сентября 2013 в 15:33
Продавцов жилья в России озадачат "долговыми" справками
С легкой руки Минрегионразвития.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.