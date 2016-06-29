Но только в крайнем случае.

Россиян будут лишать единственного жилья за долги. Соответствующий законопроект разработало Министерство юстиции РФ. Документ размещен для общественного обсуждения на сайте раскрытия информации госорганами, передает "Уралинформбюро".

Однако продавать единственное жилье для погашения долгов позволят с оговорками. Площадь объекта должна быть вдвое больше установленных нормативов на человека (в основном это 14-18 квадратных метров). А цена - в два раза выше, чем стоимость квартиры, которую нужно будет предоставить должнику и его семье для проживания.

"Изъятие" жилья будет применяться в крайнем случае: если у должника нет средств и другого годного к продаже имущества.