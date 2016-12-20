×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Морозы спустили екатеринбуржцев в метроСегодня в 08:51

  • Текст

Там не протолкнуться.

Екатеринбуржцы из-за морозов пересели с наземного транспорта на метро. Как сообщают горожане, там с раннего утра не протолкнуться.

При этом на улицах сегодня свободно, передает "Уралинформбюро". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", обстановка оценивается всего в 5 баллов. Заторы есть на проспекте Космонавтов, Кирова, Халтурина, Московской, Восточной, Машинной.

Из-за низких температур на Уралмаше произошел обрыв трамвайных проводов. Как рассказывают очевидцы, по Победы стоят несколько вагонов.

Такси при этом не дождаться: в службах очень много заказов. Из-за этого перевозчики взвинтили цены почти в 2 раза.

Стоит добавить, что сегодня с утра в некоторых районах города столбик термометра опускался ниже 30 градусов. Сейчас в городе 29 градусов мороза.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Рекордный минус»

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus