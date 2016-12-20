Там не протолкнуться.

Екатеринбуржцы из-за морозов пересели с наземного транспорта на метро. Как сообщают горожане, там с раннего утра не протолкнуться.

При этом на улицах сегодня свободно, передает "Уралинформбюро". По данным сервиса "Яндекс.Пробки", обстановка оценивается всего в 5 баллов. Заторы есть на проспекте Космонавтов, Кирова, Халтурина, Московской, Восточной, Машинной.

Из-за низких температур на Уралмаше произошел обрыв трамвайных проводов. Как рассказывают очевидцы, по Победы стоят несколько вагонов.

Такси при этом не дождаться: в службах очень много заказов. Из-за этого перевозчики взвинтили цены почти в 2 раза.

Стоит добавить, что сегодня с утра в некоторых районах города столбик термометра опускался ниже 30 градусов. Сейчас в городе 29 градусов мороза.