Американцы реабилитировали сидячий образ жизниСегодня в 09:30
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Он не так вреден, как считалось ранее.
Специалисты из США опровергли миф о вреде сидячего образа жизни. Такой вывод они сделали после 16 лет наблюдений за 5 132 добровольцами, передает "Уралинформбюро".
Участников эксперимента разделили на две группы: одни занимались спортом, а вторые нет. При этом и те, и другие вели дневник активности, куда записывали все свои движения в течение дня.
Когда исследователи обработали полученные данные, выяснилось, что пассивный образ жизни не является причиной преждевременной смерти и возникновения различных заболеваний.
Однако ученые рекомендуют вести умеренный образ жизни и заниматься спортом, потому что это снижает вероятность проблем с сердечно-сосудистой системой. Кроме того, физнагрузки лечат от депрессии.
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