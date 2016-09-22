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ММК подарил детям сотрудников яркий праздникСегодня в 12:54

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Цирковое шоу и занимательную игру.

В канун Нового года Группа ММК собрала более 600 детей с ограниченными возможностями на представление в Магнитогорском цирке. Родители всех гостей праздника трудятся на Магнитке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ОАО "ММК", мероприятия для детей-инвалидов под патронажем профсоюза проводятся седьмой год. Площадками в разное время становились южноуральская резиденция Деда Мороза, спортивная зона "Лукоморье", санаторий "Юбилейный".

Цирк выбрали впервые и не пожалели. Кроме веселых артистов, детям запомнилась интерактивная игра, посвященная правилам дорожного движения. В роли ведущих - Деда Мороза и Снегурочки выступили полицейские.

"Мы получили много хороших отзывов: понравилось и шоу, и оформление арены, сама атмосфера. Все с нетерпением
ждут следующей встречи – накануне Дня защиты детей", - отметила специалист первичной профсоюзной организации Группы ОАО "ММК" Светлана Лисунова.

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