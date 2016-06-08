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Рождение ребенка сводит женщину с умаСегодня в 11:13

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На два года.

Американские ученые заявили, что рождение ребенка может свести с ума его мать, сообщают федеральные СМИ. Причина – изменения, которые происходят в мозгу женщины во время беременности. Серое вещество сжимается, за счет чего "отключаются" сигналы социального предназначения. Благодаря такой фильтрации женщина лучше реагирует на потребности ребенка.

Поэтому многие мамы буквально зацикливаются на своем ребенке, испытывая неумеренный восторг от него. Женщины зачастую не могут оторваться от своих чад. Как успокаивают ученые, такое состояние проходит примерно через два года, и здоровье женщины вновь стабилизируется, сообщает "Уралинформбюро".

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