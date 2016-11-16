Екатеринбург попал в рождественский топСегодня в 11:24
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Туристов.
Рождественский Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных направлений для внутреннего туризма. По данным аналитиков портала RoomGuru, при составлении рейтинга учитывалось количество гостиничных номеров, забронированных на ночь с 6 на 7 января 2017 года.
В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Москва и Казань. Столица Урала расположилась на седьмой строчке, передает "Уралинформбюро". Кроме того, в чарт вошли Сочи, Ярославль, Вологда, Калининград, Псков и Иркутск.
Дороже всего обошлось проживание в сочинских отелях - 4 900 рублей в сутки. Самыми дешевыми оказались гостиницы Пскова - 3 100 рублей. Номер в Екатеринбурге в среднем можно было снять за 3 750 рублей.
Стоит отметить, что, по данным агентства "ТурСтат", число путешествий по России в новогодние праздники увеличилось на 15% по сравнению с 2016 годом.
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