Туристов.

Рождественский Екатеринбург вошел в топ-10 самых популярных направлений для внутреннего туризма. По данным аналитиков портала RoomGuru, при составлении рейтинга учитывалось количество гостиничных номеров, забронированных на ночь с 6 на 7 января 2017 года.

В тройке лидеров оказались Санкт-Петербург, Москва и Казань. Столица Урала расположилась на седьмой строчке, передает "Уралинформбюро". Кроме того, в чарт вошли Сочи, Ярославль, Вологда, Калининград, Псков и Иркутск.

Дороже всего обошлось проживание в сочинских отелях - 4 900 рублей в сутки. Самыми дешевыми оказались гостиницы Пскова - 3 100 рублей. Номер в Екатеринбурге в среднем можно было снять за 3 750 рублей.

Стоит отметить, что, по данным агентства "ТурСтат", число путешествий по России в новогодние праздники увеличилось на 15% по сравнению с 2016 годом.