×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Из экономики "выкуривается" 1 триллион долларовСегодня в 10:44

  • Текст

Ежегодно.

Мировая экономика теряет 1 триллион долларов ежегодно из-за курильщиков. В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности.

Кроме того, число смертей из-за табака каждый год увеличивается. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, с 6 миллионов эта цифра возрастет до 8 миллионов к 2030 году. "При этом более 80% смертей будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода", - говорится в докладе ВОЗ.

Стоит отметить, что начало 2017 года в России ознаменовалось громкими заявлениями Минздрава в рамках борьбы с курением. Ведомство считает необходимым полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, а также развязать руки работодателям в плане перевоспитания курильщиков, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Россиянам светит полный запрет на продажу табака

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus