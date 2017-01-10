Ежегодно.

Мировая экономика теряет 1 триллион долларов ежегодно из-за курильщиков. В эту сумму входят расходы на здравоохранение и потеря производительности.

Кроме того, число смертей из-за табака каждый год увеличивается. По данным Всемирной ассоциации здравоохранения, с 6 миллионов эта цифра возрастет до 8 миллионов к 2030 году. "При этом более 80% смертей будут зафиксированы в странах с низким и средним уровнем дохода", - говорится в докладе ВОЗ.

Стоит отметить, что начало 2017 года в России ознаменовалось громкими заявлениями Минздрава в рамках борьбы с курением. Ведомство считает необходимым полностью запретить продажу сигарет лицам, родившимся после 2014 года, а также развязать руки работодателям в плане перевоспитания курильщиков, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:

Россиянам светит полный запрет на продажу табака