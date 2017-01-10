Чтобы не прожигали время.

Минздрав РФ предложил продлевать рабочий день курящих сотрудников на то время, которое они затратили на перекуры. Эта инициатива прописана в антитабачной концепции на 2017 - 2022 годы, сообщает RNS.



Кроме того, ведомство настаивает на постепенном повышении ставок налога на табачную продукцию, чтобы довести его до европейского уровня. Уже в 2017 году ставка может составить 10%.

Эксперты уверены, что данные меры приведут к снижению потребления табака, передает "Уралинформбюро".