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Югорский интернат обелили после отравления детейСегодня в 13:17

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Серьезных нарушений не выявлено.

В Югре врачи опровергли версию пищевого отравления 37 воспитанников школы-интерната в Сургутском районе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в муниципальной администрации.

Дети из деревни Лямино попали в больницу в декабре с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит". Однако на пищеблоке интерната нарушений, которые могли обернуться пищевым отравлением, не выявлено. Согласно выводам медиков, причиной вспышки стала норовирусная инфекция, передаваемая контактно-бытовым путем. Все замечания, найденные в ходе проверки, администрация интерната уже устранила.

Между тем по факту вспышки инфекции расследуется уголовное дело.

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