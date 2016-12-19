Югорский интернат обелили после отравления детейСегодня в 13:17
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Серьезных нарушений не выявлено.
В Югре врачи опровергли версию пищевого отравления 37 воспитанников школы-интерната в Сургутском районе. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в муниципальной администрации.
Дети из деревни Лямино попали в больницу в декабре с предварительным диагнозом "гастроэнтероколит". Однако на пищеблоке интерната нарушений, которые могли обернуться пищевым отравлением, не выявлено. Согласно выводам медиков, причиной вспышки стала норовирусная инфекция, передаваемая контактно-бытовым путем. Все замечания, найденные в ходе проверки, администрация интерната уже устранила.
Между тем по факту вспышки инфекции расследуется уголовное дело.
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