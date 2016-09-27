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Турпоток из Екатеринбурга за границу вырос в 1,5 разаСегодня в 14:04

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В праздники.

В новогодние каникулы-2017 востребованность международных авиарейсов из Екатеринбурга по сравнению с прошлогодними праздниками увеличилась в 1,5 раза. Популярнее всего Дубай, Прага и Нячанг.

В целом пассажиропоток аэропорта Кольцово за 30 декабря - 9 января вырос на четверть к аналогичному предыдущему периоду. Он составил 127 000 человек против 97 800, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиаузла.

Улететь можно было по 59 прямым маршрутам, рейсы выполняли 29 перевозчиков. В самый напряженный день, 30 декабря, было обслужено больше 14 000 пассажиров.

70% путешествующих выбрали внутрироссийские направления. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.

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