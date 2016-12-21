С "барского стола".

Зоопарк Екатеринбурга традиционно собирает отжившее свое елки для питомцев. Но в этом году хвойные дары будут принимать только от владельцев елочных базаров, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. Дело в том, что горожане "щедры" на лысые деревья с остатками новогодних украшений

Елки ставят в вольеры для антуража и развлечения питомцев. Хищники северных широт могут чесать спины о хвойные и грызть ветки.

Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Стоит отметить, что в морозы жилища зверинца дополнительно утеплили соломой. Всю зиму животные на особой диете. Их кормят интенсивнее, мясо хищникам режут мелкими кусочками, чтобы не замерзало, а волкам отменили "голодный день".