В Екатеринбургском зоопарке точат зуб на новогодние елкиСегодня в 15:39
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С "барского стола".
Зоопарк Екатеринбурга традиционно собирает отжившее свое елки для питомцев. Но в этом году хвойные дары будут принимать только от владельцев елочных базаров, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе зверинца. Дело в том, что горожане "щедры" на лысые деревья с остатками новогодних украшений
Елки ставят в вольеры для антуража и развлечения питомцев. Хищники северных широт могут чесать спины о хвойные и грызть ветки.
Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
Стоит отметить, что в морозы жилища зверинца дополнительно утеплили соломой. Всю зиму животные на особой диете. Их кормят интенсивнее, мясо хищникам режут мелкими кусочками, чтобы не замерзало, а волкам отменили "голодный день".
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