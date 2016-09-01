Первенец биатлониста Шипулина вышел в светСегодня в 14:10
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В честь Нового года.
Тюменский биатлонист Антон Шипулин впервые показал своего годовалого сына Диму публике. Семейную фотографию с новогодним поздравлением спортсмен разместил в "Инстаграме", передает "Уралинформбюро".
"Новый год это семейный праздник! И мы Всем своим семейством поздравляем всех всех всех с Новым Годом! ❄☃ Желаем всего самого наилучшего, здоровья, счастья и никогда не останавливаться на достигнутом!!! С Новым Годом друзья! Антон, Луиза, Дима", - написал А.Шипулин (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Поклонники биатлониста в комментариях спорят, на кого похож малыш - на маму или папу.
Первенец в семье известного спортсмена появился на свет в екатеринбургском роддоме 15 декабря 2015 года.
На днях встретил из Роддома двоих самых любимых человечка! Хочу выразить огромную благодарность роддому Парацельс и всему персоналу!!! За заботу, профессионализм, индивидуальное отношение к каждому клиенту и комфорт! За вторым(ой) только туда!!! #парацельс #япапа#лучшийроддом #екб #2015 #уменясын #мысчастливы
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