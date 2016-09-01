В честь Нового года.

Тюменский биатлонист Антон Шипулин впервые показал своего годовалого сына Диму публике. Семейную фотографию с новогодним поздравлением спортсмен разместил в "Инстаграме", передает "Уралинформбюро".

"Новый год это семейный праздник! И мы Всем своим семейством поздравляем всех всех всех с Новым Годом! ❄☃ Желаем всего самого наилучшего, здоровья, счастья и никогда не останавливаться на достигнутом!!! С Новым Годом друзья! Антон, Луиза, Дима", - написал А.Шипулин (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Поклонники биатлониста в комментариях спорят, на кого похож малыш - на маму или папу.

Первенец в семье известного спортсмена появился на свет в екатеринбургском роддоме 15 декабря 2015 года.