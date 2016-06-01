Страховщики обещают исправиться.

С 1 января 2017 года страховым компаниям "прописали" электронное ОСАГО. Потренироваться в предоставлении услуги через Интернет они могли с июля 2016 года. С нового года опция стала для страховщиков обязательной. Однако автомобилисты жалуются, что оформить электронный полис – задача не из простых, передает "Уралинформбюро".

По данным Российского союза страховщиков, спрос на услугу зашкаливает. С 1 по 8 января было продано 16 тысяч полисов – вдвое больше, чем за последнюю неделю декабря. Перебои в работе нового сервиса эксперты связывают именно с возросшей нагрузкой. Однако не исключен и умышленный саботаж со стороны самих компаний, ведь ОСАГО остается по большей части убыточным видом страхования.

"Центробанк предъявляет достаточно жесткие требования к страховым компаниям. По каждому такому техническому сбою автовладелец может обратиться с жалобой в ЦБ. Регулятор проведет проверку. Если будет установлено, что сбой был умышленным, то страховщика ждет ответственность", - отмечает представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов.

Председатель уральского союза страховщиков "Белый соболь" Олег Цыпулин полагает, что недочеты вскоре будут устранены. "Какие-то казусы возможны. Система не до конца обкатана, не до конца понятна и удобна для всех", - говорит он, добавляя, что решить проблему можно в ближайшие дни силами программистов и сисадминов.

По его мнению, умышленно препятствовать оформлению полисов страховщики не рискуют. "Предусмотрены очень серьезные финансовые санкции", - заключает О.Цыпулин.