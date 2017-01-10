В открытых платьях.

9 января 2017 года археологи объявили, что недавно обнаружили в центральной китайской провинции Хунань гробницу, построенную более 1400 лет назад.

Погребальные предметы, найденные внутри усыпальницы размером 14 на 2 метра, позволяют отнести ее к эпохе Южных и Северных династий (420-589 года), сообщает "Синьхуа".

На одной из цветных фресок на стене гробницы изображены две стоящие горничные, одетые в одинаковые длинные юбки и халаты с воротниками, открывающими плечи. Эксперт отдела реликвий местного департамента культуры Ло Шенгьянг отмечает, что данный рисунок может внести вклад в изучение истории одежды Китая.

Археолог подчеркивает, что это самая древняя гробница с фресками, найденная в провинции Хунань, передает "Уралинформбюро".

Фото: ecns.cn

Стоит добавить, что месяцем ранее в той же провинции специалисты Хэнаньского научно-исследовательского института культурного наследия и археологии обнаружили усыпальницу Чжоу И-вана времен династии Мин (1368-1644), которой 531 год.

Изнутри стены гробницы обильно украшены цветными фресками, довольно хорошо сохранившимися. По словам исследователей, это первая найденная в Поднебесной в ходе официальных раскопок усыпальница с настенными росписями члена минского императорского дома.