В Прикамье стоматолог пойдет под суд за зуб мудростиСегодня в 18:54
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Неправильно вырванный.
Дантиста из Александровска (Пермский край) будут судить за неудачно вырванный зуб. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, врач частной клиники обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Клиентка пострадала от действий стоматолога в феврале 2016 года. Операция была проведена без предварительного обследования и консультации хирурга. Халатность повлекла за собой вред здоровью средней тяжести.
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