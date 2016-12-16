Неправильно вырванный.

Дантиста из Александровска (Пермский край) будут судить за неудачно вырванный зуб. Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, врач частной клиники обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Клиентка пострадала от действий стоматолога в феврале 2016 года. Операция была проведена без предварительного обследования и консультации хирурга. Халатность повлекла за собой вред здоровью средней тяжести.