И без того хватило.

Крещенских морозов в этом году на Среднем Урале не ожидается, рассказала "Уралинформбюро" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. В праздник Богоявления, 19 января, температура будет близка к январской норме.

10 января в Свердловскую область пришло потепление после недели морозов, когда в некоторых районах столбик термометра опускался ниже 40 градусов. В столице Урала потеплело с минус 30 до 20 градусов. К выходным температура доберется до отметки 10 градусов ниже нуля.