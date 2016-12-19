Крещенские морозы пощадят екатеринбуржцевСегодня в 15:30
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И без того хватило.
Крещенских морозов в этом году на Среднем Урале не ожидается, рассказала "Уралинформбюро" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. В праздник Богоявления, 19 января, температура будет близка к январской норме.
10 января в Свердловскую область пришло потепление после недели морозов, когда в некоторых районах столбик термометра опускался ниже 40 градусов. В столице Урала потеплело с минус 30 до 20 градусов. К выходным температура доберется до отметки 10 градусов ниже нуля.
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