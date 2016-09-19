За жизнь не по средствам.

С бывшей сотрудницы Свердловского УФМС взыскали больше 1 миллиона рублей. Она не прошла антикоррупционную проверку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2014 году женщина купила квартиру за 1,7 миллиона рублей, что втрое превышало ее трехлетний доход. 630 тысяч от общей стоимости жилья покрыл ипотечный кредит. Основную часть средств якобы внесли родители-пенсионеры, но доказать это госслужащая не сумела.

Руководствуясь ст.17 федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", прокуратура потребовала обратить 1,1 миллиона рублей в доход государства. После отказа Ленинского райсуда иск был удовлетворен в Свердловском облсуде. Решение вступило в законную силу.

"Экс-работница УФМС, а ныне специалист отдела по вопросам миграции полицейского отдела №3 Екатеринбурга, безусловно, должна возместить указанную сумму либо обжаловать решение суда в установленном законом порядке", - пояснили позицию ГУ МВД России по Свердловской области в пресс-службе ведомства.