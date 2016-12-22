Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыхаСегодня в 18:57
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Как минимум.
С 11 января 2017 года в Челябинске все школы и организации допобразования на четыре дня приостановят учебный процесс. Такие меры вызваны превышением эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили "Уралинформбюро" в городском комитете по делам образования. Вопрос о продлении или снятии запрета решится 13 января на заседании оперативного штаба.
Стоит отметить, что на "гриппозных" каникулах уже находятся школяры Магнитогорска и Миасса.
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