Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифыСегодня в 19:35
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В погоне за инфляцией.
Минздрав Свердловской области намерен увеличить тарифы на услуги подведомственных госучреждений - в среднем на 16%. Проект приказа размещен на сайте министерства. К примеру, ортопедический прием в стоматологии подорожает на 50 рублей – до 360, первичный прием врача высшей категории будет стоить 1055 рублей вместо 910.
"Тарифы не поднимались три года, и сейчас они не компенсируют затрат. А инфляция за это время все-таки выросла. Рост цен не столь существенный. Наша задача сейчас – покрыть расходы", – пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.
Стоит отметить, что повышаться будут предельные тарифы. Клиники вправе установить цены ниже обозначенного уровня.
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