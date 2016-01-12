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Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифыСегодня в 19:35

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В погоне за инфляцией.

Минздрав Свердловской области намерен увеличить тарифы на услуги подведомственных госучреждений - в среднем на 16%. Проект приказа размещен на сайте министерства. К примеру, ортопедический прием в стоматологии подорожает на 50 рублей – до 360, первичный прием врача высшей категории будет стоить 1055 рублей вместо 910.

"Тарифы не поднимались три года, и сейчас они не компенсируют затрат. А инфляция за это время все-таки выросла. Рост цен не столь существенный. Наша задача сейчас – покрыть расходы", – пояснил "Уралинформбюро" пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Стоит отметить, что повышаться будут предельные тарифы. Клиники вправе установить цены ниже обозначенного уровня.

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