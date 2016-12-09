Резко превысив трафик.

В каникулы сотовые операторы отметили резкий рост нагрузки на интернет в Свердловской области.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального филиала МТС, в новогоднюю ночь интернет-трафик увеличился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик активности был с полудня до 22.00 31 декабря, а также с часу до двух ночи 1 января. Свердловчане активно делились селфи, фото и видео с мест празднования. В целом за все десять дней каникул абоненты МТС скачали трафик, эквивалентный загрузке всех вышедших сезонов сериала "Шерлок Холмс" в высоком HD-качестве 30 тысяч раз.

При этом количество звонков и СМС сократилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Пик активности пришелся на период с 0.00 до 01.00 1 января: абоненты совершали 27 тысяч вызовов в минуту.

Похожие тенденции наблюдались и у абонентов "Мегафона". В пресс-службе регионального филиала "Уралинформбюро" пояснили, что в новогоднюю ночь клиенты использовали в 1,7 раза больше интернет-трафика, чем в прошлом году (198 тысяч гигабайт).

Звонков было примерно столько же, как в прошлом году, но их продолжительность выросла в 2 раза. Всего уральцы проговорили 44,6 миллиона минут. Зафиксировано 2,9 миллиона международных звонков. В основном отдыхающие поздравляли близких из Вьетнама, Таиланда и Кипра. Также было отправлено в 4 раза больше СМС - 18,5 миллиона.

По данным пресс-службы ПАО "ВымпелКом", в наступившем году интернет-трафик по популярности обогнал звонки и СМС. Среднесуточный показатель был превышен на 36%. Количество звонков в новогоднюю ночь не достигло прошлогоднего. Число исходящих СМС увеличилось в 3 раза по сравнению с обычным днем, но не превысило результаты 2016 года.