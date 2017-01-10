По крутизне.

Россия занимает 5 место в мире по численности и финансированию спецслужб кибербезопасности. Опережают ее лишь Южная Корея, Великобритания, Китай и безоговорочный лидер – США. Рейтинг, составленный IT-компанией Zecurion, приводит "Коммерсантъ".

Основные функции этих служб – кибератаки, шпионаж, информационные войны и в конечном счете манипулирование населением.

Источник издания указал, что в кибервойсках РФ служит около 1000 человек, их содержание обходится бюджету в 300 миллионов долларов ежегодно. Американцы тратят на те же нужды 7 миллиардов долларов в год, количество хакеров достигает 9 тысяч. В Китае аппетиты 20-тысячной армии доходят до 1,5 миллиарда долларов. По мнению экспертов, специализированными киберподразделениями обзавелись более сотни стран, передает "Уралинформбюро".

Наличие в РФ кибервойск отрицает глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров. В комментариях федеральным СМИ он назвал сообщение очередным информационным вбросом Запада, цель которого - запугать своих граждан и нарастить военные ассигнования. Сенатор уверен, что все это укладывается в хакерскую истерию, направленную против России, когда США постоянно твердят о взломах серверов и утечках стратегических данных.