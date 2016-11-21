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30% скидка от "Госуслуг" оказалась фарсомСегодня в 18:13

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Приходится платить по полной.

Екатеринбуржцы не могут получить обещанные скидки на портале "Госуслуги". Ранее его пользователям сулили 30% дисконт с 1 января 2017 года при онлайн-оплате пошлин на государственные услуги. Например, оформление водительского удостоверения обошлось бы в 1400 рублей вместо 2000, а загранпаспорта - в 2450 рублей вместо 3000, передает "Уралинформбюро".

Однако система дала сбой - квитанции с дисконтом не проходят и, если нет времени ждать, приходится платить по полной.

Операторы горячей линии сетуют, что пока данная опция действует лишь в тестовом режиме, когда она заработает нормально - неизвестно.

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