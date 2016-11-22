Луна возникла после "бомбардировки" ЗемлиСегодня в 20:58
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Гласит новая теория.
Израильские и британские ученые высказали неожиданный взгляд на происхождение Луны, пишет Nature Geoscience. Она могла сформироваться в течение 100 миллионов лет из обломков Земли, которую атаковали десятки небесных тел (самые крупные можно сравнить с Марсом). Это объясняет схожесть химического состава нашей планеты и ее спутника.
Ранее считалось, что Луна - результат единственного столкновения Земли с древней планетой Тейей, передает "Уралинформбюро".
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