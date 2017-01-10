×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-главу челябинского УФСБ взяли на НПО автоматикиСегодня в 18:03

  • Текст

Курировать гостайну и оборонзаказ.

Заместителем гендиректора по безопасности екатеринбургского НПО автоматики станет экс-руководитель УФСБ по Челябинской области, генерал-лейтенант Игорь Ахримеев. Он будет курировать выполнение гособоронзаказа, вопросы гостайны и экономической безопасности. Приказ о назначении еще не подписан, идет процесс оформления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре предприятия.

"Кадровое решение вызвано рядом изменений в структуре НПОА. Раньше этот пост мог занимать сотрудник с полковничьим званием, а теперь должность стала "генеральской". Предшественник Игоря Ахримеева переведен в советники генерального директора, мы ценными кадрами не разбрасываемся", - пояснил представитель НПО Автоматики Николай Кашпуров.

И.Ахримееву 52 года. Кроме Южного Урала, он успел поработать в управлениях ФСБ в Новосибирске, Волгоградской и Иркутской областях.

НПО автоматики – "дочка" госкорпорации "Роскосмос", разрабатывает системы управления для гражданских и военных ракет. Засветилась в скандале со сбоем первого пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" весной 2015 года. После увольнения директора Леонида Шалимова компанию возглавил бывший министр промышленности Свердловской области Андрей Мисюра.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus