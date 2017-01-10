Экс-главу челябинского УФСБ взяли на НПО автоматикиСегодня в 18:03
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Курировать гостайну и оборонзаказ.
Заместителем гендиректора по безопасности екатеринбургского НПО автоматики станет экс-руководитель УФСБ по Челябинской области, генерал-лейтенант Игорь Ахримеев. Он будет курировать выполнение гособоронзаказа, вопросы гостайны и экономической безопасности. Приказ о назначении еще не подписан, идет процесс оформления, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре предприятия.
"Кадровое решение вызвано рядом изменений в структуре НПОА. Раньше этот пост мог занимать сотрудник с полковничьим званием, а теперь должность стала "генеральской". Предшественник Игоря Ахримеева переведен в советники генерального директора, мы ценными кадрами не разбрасываемся", - пояснил представитель НПО Автоматики Николай Кашпуров.
И.Ахримееву 52 года. Кроме Южного Урала, он успел поработать в управлениях ФСБ в Новосибирске, Волгоградской и Иркутской областях.
НПО автоматики – "дочка" госкорпорации "Роскосмос", разрабатывает системы управления для гражданских и военных ракет. Засветилась в скандале со сбоем первого пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" весной 2015 года. После увольнения директора Леонида Шалимова компанию возглавил бывший министр промышленности Свердловской области Андрей Мисюра.
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