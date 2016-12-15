Через Сочи.

10 февраля 2017 года "Уральские авиалинии" открывают новый рейс из Челябинска в Минеральные Воды с посадкой в Сочи. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, полеты будут выполняться по пятницам в 8.30.

Перелет из столицы Южного Урала в Минеральные Воды или Сочи обойдется от 6900 рублей (включая все сборы), из Сочи в МинВоды - от 4250 рублей. Билеты доступны на сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по звонку в call-центре или в любой авиакассе.

Февраль и март - лучшее время для горнолыжного отдыха в Сочи, где расположены курорты мирового уровня "Роза Хутор", "Альпика Сервис", "Газпром" и другие. А Минеральные Воды славятся великолепными здравницами.