Какое предупреждение станет последним?

Платные парковки, организованные в Челябинске, могут ограничивать конкуренцию на рынке. Выявлены и другие нарушения федерального законодательства, сообщили Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФАС.

Так, созданием парковок должны заниматься органы местного самоуправления, но эти функции переданы МБУ "Городские парковки". Платными стали не только стоянки на автодорогах общего пользования местного значения, но и парковки возле зданий и многоквартирных домов.

МБУ заключало с хозяйствующими субъектами агентские договоры, таким образом делегируя им право пользования землей и получения прибыли. При этом не выдавало разрешений на использование участков, предусмотренное Земельным кодексом РФ.

Антимонопольщики направили три предупреждения: в гордуму - о внесении изменений в порядок создания и пользования парковками, управлению дорожного хозяйства - об исключении из устава МБУ "Городские парковки" функций по организации парковочных мест, и в само МБУ - о расторжении заключенных агентских договоров. Все нарушения должны быть исправлены до 20 марта 2017 года.