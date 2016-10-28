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Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницыСегодня в 19:50

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Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.

Снегопады вынуждают екатеринбургских автоинспекторов круглосуточно мониторить ситуацию на дорогах, которые чистят не ахти как, что оборачивается авариями.

С начала января 2017 года в столице Урала зарегистрировано 543 ДТП, в 11 из них пострадали люди – один человек погиб и 15 травмировались. Во всех случаях отмечены неудовлетворительные дорожные условия – снежный накат, валы, нерасчищенные пешеходные переходы и подходы к ним.

По словам автоинспекторов, особо опасна колея, к примеру, на Белореченской и Посадской ее высота достигает 10 сантиметров. "Причем образовалась она в период новогодних праздничных дней, когда интенсивность движения транспортных средств была минимальной и у коммунальных служб имелась возможность для полноценной расчистки дорог и улиц от снега", - уточнили "Уралинформбюро" в горГИБДД.

В отношении должностных лиц дорожно-коммунальных служб составлено 33 административных протокола по ст.12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог), выдано 65 предписаний по устранению нарушений.

По результатам проверок будет решаться вопрос об ограничении движения маршрутного транспорта на отдельных участках.

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