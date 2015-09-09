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По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы IIСегодня в 20:17

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Опровержений пока не было.

По Интернету разлетелась новость о смерти британской королевы Елизаветы II. Трагическое известие якобы было опубликовано на официальном сайте королевской семьи, но вскоре было удалено. Однако пользователи соцсетей успели сделать скриншот сообщения, гласящего, что Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце.

Официального опровержения или подтверждения данной информации пока не поступало, передает "Уралинформбюро".

Интернет-пользователи полагают, что известие скрывают, чтобы подготовиться ко всем положенным в данном случае церемониям.

Следует отметить, что 90-летняя Елизавета II в последнее время часто болела. По этой причине она впервые не появилась на рождественском богослужении.

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