20-летний британец родит здорового ребенка11 января в 09:17
- Текст
- Комментарии (1)
Уверены врачи.
Житель британского Глостера - 20-летний Хейден Кросс - объявил, что к лету станет мамой. Трансгендер находится на четвертом месяце беременности. По словам врачей, у первого в Британии беременного мужчины есть все шансы благополучно выносить, родить и вскормить ребенка, особенно если на это период он откажется от приема гормонов, пишут зарубежные СМИ.
Кросс родился девочкой, но в 2013 году принял решение сменить пол и начал пить специальные препараты. Официально по документам трансгендер уже считается мужчиной. Молодой человек пояснил, что решил завести ребенка до операции по смене пола - он нашел донора спермы в соцсети и успешно прошел искусственное оплодотворение.
После родов Хейден планирует удалить груди и яичники, передает "Уралинформбюро".
Британец не намерен скрывать от своего ребенка, что сначала был ему мамой, а позже стал папой.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Совсем уж людям делать не х.й,извинитеответить
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
13 мая 2015 в 08:06
Сменившим пол россиянам не разрешат вступать в брак
После женитьбы двух невест.13 октября 2014 в 12:56
Многодетный британец стал женщиной
Он сменил пол в 81 год.
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".