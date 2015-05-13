Уверены врачи.

Житель британского Глостера - 20-летний Хейден Кросс - объявил, что к лету станет мамой. Трансгендер находится на четвертом месяце беременности. По словам врачей, у первого в Британии беременного мужчины есть все шансы благополучно выносить, родить и вскормить ребенка, особенно если на это период он откажется от приема гормонов, пишут зарубежные СМИ.

Кросс родился девочкой, но в 2013 году принял решение сменить пол и начал пить специальные препараты. Официально по документам трансгендер уже считается мужчиной. Молодой человек пояснил, что решил завести ребенка до операции по смене пола - он нашел донора спермы в соцсети и успешно прошел искусственное оплодотворение.

После родов Хейден планирует удалить груди и яичники, передает "Уралинформбюро".

Британец не намерен скрывать от своего ребенка, что сначала был ему мамой, а позже стал папой.