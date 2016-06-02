×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Следователи нагрянули в свердловскую РЭК из-за сообщения о взятке11 января в 09:52

  • Текст

Проводится проверка.

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга проводит проверку по сообщению о получении взятки в Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области.

По имеющимся данным, одним из фигурантов проверки является председатель РЭК Владимир Гришанов. 10 января в СМИ появилась информация об обысках в его кабинете.

Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" сведения об обысках опроверг, но факт проверки подтвердил. По его словам, заявление о взятке поступило от некого частного лица.

Предполагается, что поводом для мзды могло стать желание руководства одной из теплоснабжающих компаний Среднего Урала повысить тарифы на свои услуги. В соответствии с действующим законодательством, сделать это можно только с разрешения РЭК.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus