Следователи нагрянули в свердловскую РЭК из-за сообщения о взятке11 января в 09:52
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Проводится проверка.
Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга проводит проверку по сообщению о получении взятки в Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области.
По имеющимся данным, одним из фигурантов проверки является председатель РЭК Владимир Гришанов. 10 января в СМИ появилась информация об обысках в его кабинете.
Официальный представитель регионального СУ СКР Александр Шульга в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" сведения об обысках опроверг, но факт проверки подтвердил. По его словам, заявление о взятке поступило от некого частного лица.
Предполагается, что поводом для мзды могло стать желание руководства одной из теплоснабжающих компаний Среднего Урала повысить тарифы на свои услуги. В соответствии с действующим законодательством, сделать это можно только с разрешения РЭК.
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