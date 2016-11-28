И кабачками.

Россияне перешли с рыбы и мяса на картошку и овощи, следует из результатов исследования Росстата.

По данным ведомства, с 2013 по 2015 год потребление мяса сократилось на 2 килограмма в год в расчете на человека, рыбы – на 5 килограммов, молока и молочных продуктов – на 9 килограммов, сахара – на 1 килограмм, пишут "Известия".

При этом за последние годы россияне поставили рекорд по потреблению овощей и бахчевых. Так, на 1 килограмм с 2014 года увеличилась "доза" картофеля – до 112 килограммов в год на человека. Популярнее стали кабачки, тыквы и арбузы: с 2013 потребление выросло на 2 килограмма, а с 2005 – на 24 килограмма.

Эксперты связывают смену рациона не только с ростом цен и падением доходов, но и переходом соотечественников на здоровый образ жизни, передает "Уралинформбюро".