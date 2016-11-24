В РФ хуже всего ситуация на Урале.

Из зарегистрированных в Европе двух миллионов ВИЧ-инфицированных половина приходится на Россию. Такие данные представлены в совместном докладе ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В отчете отражена информация о распространении вируса в 50 странах в 2015 году. Свежие данные пока не подбиты.

За 2015 год в Европе вирус иммунодефицита человека был обнаружен у 153 000 жителей, 64% из них - россияне. Показатель заболеваемости в нашей стране составил 67 человек на 100 000 населения. Число зараженных ВИЧ в европейских странах за 2015 год увеличилось на 8% (в России - на 15%), а за последние 10 лет - на 60% (в России - на 133%).

В РФ по уровню заболеваемости лидирует Свердловская область. В столице Урала болен каждый 50-й житель.