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Половина ВИЧ-зараженных Европы живет в России11 января в 10:36

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В РФ хуже всего ситуация на Урале.

Из зарегистрированных в Европе двух миллионов ВИЧ-инфицированных половина приходится на Россию. Такие данные представлены в совместном докладе ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В отчете отражена информация о распространении вируса в 50 странах в 2015 году. Свежие данные пока не подбиты.

За 2015 год в Европе вирус иммунодефицита человека был обнаружен у 153 000 жителей, 64% из них - россияне. Показатель заболеваемости в нашей стране составил 67 человек на 100 000 населения. Число зараженных ВИЧ в европейских странах за 2015 год увеличилось на 8% (в России - на 15%), а за последние 10 лет - на 60% (в России - на 133%).

В РФ по уровню заболеваемости лидирует Свердловская область. В столице Урала болен каждый 50-й житель.

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