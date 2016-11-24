Половина ВИЧ-зараженных Европы живет в России11 января в 10:36
- Текст
В РФ хуже всего ситуация на Урале.
Из зарегистрированных в Европе двух миллионов ВИЧ-инфицированных половина приходится на Россию. Такие данные представлены в совместном докладе ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. В отчете отражена информация о распространении вируса в 50 странах в 2015 году. Свежие данные пока не подбиты.
За 2015 год в Европе вирус иммунодефицита человека был обнаружен у 153 000 жителей, 64% из них - россияне. Показатель заболеваемости в нашей стране составил 67 человек на 100 000 населения. Число зараженных ВИЧ в европейских странах за 2015 год увеличилось на 8% (в России - на 15%), а за последние 10 лет - на 60% (в России - на 133%).
В РФ по уровню заболеваемости лидирует Свердловская область. В столице Урала болен каждый 50-й житель.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
24 ноября 2016 в 13:49
ВИЧ: лечить, но не говорить
От эпидемии никуда не деться.15 ноября 2016 в 17:30
ВИЧ-инфицированные свердловчане рискуют остаться без лекарств
Заявили в областном СПИД-центре.02 ноября 2016 в 12:11
Средний Урал получит 260 миллионов на борьбу с эпидемией ВИЧ
Больше всех остальных регионов.13 декабря 2016 в 15:37
Уральцев лечат от ВИЧ забракованным препаратом
Который ВОЗ списала со счетов.07 декабря 2016 в 12:57
В Свердловской области неправильно лечат ВИЧ
Дорого и менее эффективно.10 ноября 2016 в 17:23
ВИЧ свирепствует в 10 регионах РФ
Свердловская область впереди всех.23 ноября 2016 в 13:46
Около 600 тысяч россиян с ВИЧ бегают от врачей
Ставя под угрозу здоровых людей.21 ноября 2016 в 10:53
ВИЧ гонит главного санврача России в Екатеринбург
Нужно погасить панику.17 ноября 2016 в 13:29
Екатеринбуржцы переполошились из-за пропажи ВИЧ-лаборатории
В мобильном пункте.11 ноября 2016 в 10:09
В Екатеринбурге во время экспресс-теста на ВИЧ нашли зараженного
В СПИД-центре на Ясной тем временем выявили уже шестерых.
Ещё в сюжете «Эпидемия ВИЧ»
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".