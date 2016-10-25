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Макаровский мост в Екатеринбурге частично перекроют11 января в 10:47

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Во время реконструкции.

Макаровский мост в Екатеринбурге будет частично перекрываться в период реконструкции, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Проектная документация по объекту уже готова. В ближайшее время будут объявлен конкурс по выбору подрядчика. Победитель определится в марте и сразу приступит к ремонту.

Первый этап реконструкции продлится до осени 2019 года. За это время успеют заменить треть сооружения. Туда перенесут коммуникации и трамвайные пути, также обустроят по две полосы движения в каждом направлении. Кроме того, вдоль виадука появятся широкие тротуары и велосипедные дорожки. Всего на данные работы уйдет порядка 1,9 миллиарда рублей. Затем в два этапа, к 2023 году, достроят оставшуюся часть Макаровского моста.

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