Вырвавшись на свободу.

Днем 10 января 2017 года лошадь едва не стала виновницей ДТП в центре Челябинска. Очевидцы выложили запись произошедшего на YouTube, передает "Уралинформбюро".

Двое наездников ехали верхом по площади Революции, ведя в поводу жеребенка. Внезапно одна из лошадей скинула человека и бросилась вскачь через улицу Тимирязева прямо под колеса троллейбуса и машин. Водителю темной иномарки удалось затормозить на промерзшей дороге, чудом избежав наезда на животное.

Дальнейшая судьба свободолюбивой лошади неизвестна.