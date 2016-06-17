В Челябинске лошадь бросилась под колеса троллейбуса11 января в 11:17
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Вырвавшись на свободу.
Днем 10 января 2017 года лошадь едва не стала виновницей ДТП в центре Челябинска. Очевидцы выложили запись произошедшего на YouTube, передает "Уралинформбюро".
Двое наездников ехали верхом по площади Революции, ведя в поводу жеребенка. Внезапно одна из лошадей скинула человека и бросилась вскачь через улицу Тимирязева прямо под колеса троллейбуса и машин. Водителю темной иномарки удалось затормозить на промерзшей дороге, чудом избежав наезда на животное.
Дальнейшая судьба свободолюбивой лошади неизвестна.
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