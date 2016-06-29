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Челябинка выложила полмиллиона ради визита в Армению11 января в 11:57

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К родственникам.

Во время новогодних праздников челябинка погасила в аэропорту долг в 473 тысячи рублей, чтобы вылететь в Армению к родственникам.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФССП, задолженность "висела" на юридическом лице. Женщина планировала вылететь в Шереметьево, а оттуда в Армению, но в воздушной гавани ее остановили судебные приставы. Челябинка перечислила деньги прямо в аэропорту и успела на рейс.

Аналогичным образом в воздушной гавани "отпустили" долги еще четырем южноуральцам. Они не рассчитались по налогам, взносам и коммуналке, что могло сорвать их вылет в Хельсинки, Баку, Пхукет и Казахстан.

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