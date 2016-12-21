Исследования заняли десятилетия.

Японские геофизики вычислили ранее неизвестный элемент в составе ядра Земли. Сердце планеты составляет – кроме уже известных железа и никеля – кремний. Об этом исследователи сообщили на конференции Американского геофизического союза.

Ядро Земли имеет радиус 1,2 тысячи километров и на 85% состоит из железа, еще на 10% - из никеля. Третий элемент состава ученые пытались открыть несколько десятилетий. Геофизики из Токийского университета заявили, что кремний может быть растворен в железно-никелевых сплавах ядра.

Стоит отметить, что, согласно другой теории, неизвестные 5% в "сердце" Земли приходится на кислород, отмечает "Уралинформбюро".