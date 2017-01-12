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Блогер-путешественник Анил Полат создал интерактивную карту аэропортов мира с паролями от Wi-Fi. Особенно ценны его советы по подключениям к точкам доступа в Сеть для ограниченного круга лиц, например, посетителей бизнес-залов.

Карта постоянно обновляется - как автором идеи, так и его последователями, пишет National Geographic Россия. Для работы в оффлайне существует отдельное приложение.

Россия на карте пока представлена лишь московским аэропортом Домодедово, передает "Уралинформбюро".