С производственным дефектом.

Решением Росавиации до конца января 2017 года выведены из эксплуатации лайнеры Sukhoi SuperJet 100, в которых ранее был обнаружен дефект. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на компетентные источники.

В парке российских перевозчиков оказалось 14 проблемных самолетов, из них один, по данным издания, принадлежит "Ямалу". Также ограничение коснулось "Аэрофлота" (6 судов), "Газпромавиа" и "Якутии" (по 2 лайнера).

22 декабря 2016 года российским эксплуатантам Sukhoi SuperJet 100 было предписано проверить крепления навески хвостового стабилизатора из-за повреждений узла. Теоретически разрушение стабилизатора в воздухе означает разрушение всего лайнера, подчеркивают эксперты. Самолеты не поднимутся в небо до устранения проблем, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что SSJ100 - первый гражданский самолет, спроектированный и выпущенный в России.