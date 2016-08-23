"Ямалу" запретили выпускать в небо SuperJet11 января в 12:29
- Текст
С производственным дефектом.
Решением Росавиации до конца января 2017 года выведены из эксплуатации лайнеры Sukhoi SuperJet 100, в которых ранее был обнаружен дефект. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на компетентные источники.
В парке российских перевозчиков оказалось 14 проблемных самолетов, из них один, по данным издания, принадлежит "Ямалу". Также ограничение коснулось "Аэрофлота" (6 судов), "Газпромавиа" и "Якутии" (по 2 лайнера).
22 декабря 2016 года российским эксплуатантам Sukhoi SuperJet 100 было предписано проверить крепления навески хвостового стабилизатора из-за повреждений узла. Теоретически разрушение стабилизатора в воздухе означает разрушение всего лайнера, подчеркивают эксперты. Самолеты не поднимутся в небо до устранения проблем, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что SSJ100 - первый гражданский самолет, спроектированный и выпущенный в России.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 20:12
Начальница горобраза Каменска-Уральского "размножилась" ради стажа
Чтобы приблизить пенсию.Сегодня в 19:38
В Екатеринбурге пропал подросток
Ушел из дома в трико и без мобильного.Сегодня в 19:13
Хабенский и Акиньшина признаны лучшими актерами современности
В России.Сегодня в 19:12
ЕР замешкалась с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
И снова - праймериз.Сегодня в 19:03
Губернатор упростил жизнь свердловским министрам
Утвердив заочное голосование кабмина.Сегодня в 18:56
Инвесторы подлатают свердловское ЖКХ на 7 миллиардов
В рамках концессионных соглашений.Сегодня в 18:47
Ямалец угрожал расправой жертве группового изнасилования
Если она не откажется от показаний.Сегодня в 18:44
Треть россиян мечтает о "белой" зарплате
В основном молодежь.Сегодня в 18:39
Куйвашев попенял мэрии Екатеринбурга за транспортную реформу
Нужно договориваться с горожанами.Сегодня в 18:38
В Зауралье многодетная мать предстала перед судом за гибель младенца
Она задавила сына.Сегодня в 18:25
Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
Спустя 6 лет.Сегодня в 18:21
Авторынок России четвертый год уходит в минус
Но падение замедлилось.Сегодня в 18:11
В Кольцово пассажирка оставила собаку умирать на морозе
И улетела в Германию.Сегодня в 18:09
В Екатеринбурге закроют улицу Верещагина
Для парковки машин.Сегодня в 18:04
Киев прописал Илью Муромца на Украине
Подправив статьи в "Википедии".
-
23 августа 2016 в 16:08
"Уральские авиалинии" застолбили аэропорт в Жуковском
Вместе с "Ямалом" и "ВИМ-авиа".
Главные новости
- Сегодня в 18:25Насильника 15-летней екатеринбурженки нашли в колонии
- Сегодня в 17:54Депутата Карапетяна ждет новый суд
- Сегодня в 17:27В Екатеринбурге у троллейбуса лопнуло колесо - в "десятке" выбило стекла
- Сегодня в 17:17Застройщика "Первого Николаевского" привязали к долговой тяжбе против мэрии
- Сегодня в 16:41Транспортная реформа добила екатеринбуржцев
Аналитика
Красноуфимск: люди гибнут за металл
От радиации.
Володинская зима
Для региональных парламентов.
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".