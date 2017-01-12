×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Свердловской области открыли 8 ледовых переправ11 января в 12:57

  • Текст

На очереди - еще 6.

На реках Свердловской области обустроено 8 ледовых переправ. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 4 из них открыты на реке Тавда (8 километр автодороги Кузнецово - Пальмино, у деревни Казарово, 1 километр автодороги Чеур - Озерки, а также 739 километр дороги Берёзовское - Крутое).

2 переезда организовано на реке Сосьва в Серовском районе между поселком Марсяты и деревней Магина. Кроме того, через Сосьву можно проехать по переправе в Гаринском районе, возле 137 километра дороги Серов - Сосьва - Гари. Перебраться через Туру также можно в Слободо-Туринском районе, где налажено сообщение с селом Усть-Ницинское.

В ближайшее время в регионе планируется открыть ещё 6 ледовых переправ.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Красноуфимск: люди гибнут за металл

Красноуфимск: люди гибнут за металл

От радиации.

Володинская зима

Володинская зима

Для региональных парламентов.

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus