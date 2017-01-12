На очереди - еще 6.

На реках Свердловской области обустроено 8 ледовых переправ. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 4 из них открыты на реке Тавда (8 километр автодороги Кузнецово - Пальмино, у деревни Казарово, 1 километр автодороги Чеур - Озерки, а также 739 километр дороги Берёзовское - Крутое).

2 переезда организовано на реке Сосьва в Серовском районе между поселком Марсяты и деревней Магина. Кроме того, через Сосьву можно проехать по переправе в Гаринском районе, возле 137 километра дороги Серов - Сосьва - Гари. Перебраться через Туру также можно в Слободо-Туринском районе, где налажено сообщение с селом Усть-Ницинское.

В ближайшее время в регионе планируется открыть ещё 6 ледовых переправ.